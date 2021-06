President Joe Biden vertrokken op Europese trip, maandag stop in België

Joe Biden is woensdag vertrokken op zijn eerste buitenlandse trip sinds hij in januari Amerikaans president werd. Biden zal samen met zijn vrouw Jill acht dagen door Europa trekken met als eerste stop het Verenigd Koninkrijk. Maandag wordt voorzien dat hij in ons land deelneemt aan de NAVO-top, dinsdag wordt hij dan verwelkomd door onze koning Filip en premier Alexander De Croo. Eindigen doet Biden in het Zwitserse Genève.