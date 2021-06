Krijgt Dixie Dansercoer een herdenkingsmonument op plek waar hij overleed op Groenland?

Komt er op Groenland een herdenkingsmonument voor Dixie Dansercoer (58), op de plek waar de poolreiziger is gestorven? “Alles wat Dixie betekend heeft, zomaar voorbij laten gaan: dat kan niet”, zo klinkt het.

Ook vandaag wordt er op Groenland niet gezocht naar het lichaam van Dixie Dansercoer. Allicht zal dat helemaal niet meer gebeuren, zo valt te horen in de omgeving van de Poolreiziger. Zo’n operatie is te moeilijk, en te risicovol.

Dansercoer overleed maandag, toen hij in een kloof viel. Daar gaat nu ook de Groenlandse politie van uit, in een persbericht. “De politie gaat er daarom van uit dat de vermiste persoon dood is en daarom wordt de zoektocht gestaakt.”

Dixie Dansercoer, gefotografeerd op 8 mei 2021 - de dag dat hij op zijn laatste expeditie vertrok. Foto: Instagram

Hoe er in ons land afscheid zal genomen worden van Dixie Dansercoer, is nog onduidelijk.

Ondertussen zou al het idee geopperd zijn om op Groenland, in samenwerking met de plaatselijke autoriteiten, een herdenkingsmonument op te richten op de plek waar de Vlaming is overleden. Voor alle duidelijkheid: dat is op dit moment enkel een overweging.

“De autoriteiten op Groenland kennen Dixie wel”, zegt zijn vriend Stefan Maes, die optrad als zijn woordvoerder. “Hij is er vaak geweest. Ze hadden een goeie relatie.”

Zo’n herdenkingsmonument zou een standbeeld of een kruisje kunnen zijn, of bijvoorbeeld een totem. “Natuurlijk moet je op die plek rekening houden met de natuurelementen”, zegt Maes. “Daar stormt het ook vaak. Maar het zal niet bedolven worden onder de sneeuw. Er verdwijnt er meer, dan er bijkomt. Op Antarctica, de Zuidpool, is het makkelijker om een monument op te trekken.”

Eventueel zou het monument ook in Narsarsuaq kunnen opgetrokken worden, de plek waar hij vertrok.

“Dixie heeft zoveel betekent voor het poolgebied”, zegt Maes. “Denk ook aan zijn inspanningen over de opwarming van de aarde. Dixie heeft ook altijd jongeren betrokken bij zijn expedities, om hen warm te maken voor de poolgebieden, en om een opvolger te vinden. Zomaar beslissen dat dat allemaal vergeten moet worden? Neen, dat kan niet.”