Werd de “onkraakbare” bitcoin nu toch gekraakt? “Laat dit een les zijn voor iedereen die cryptomunten heeft”

De bitcoin was ontraceerbaar. Onkraakbaar. Veilig. Dat was de reden waarom sommige mensen erin investeerden, maar ook waarom de cryptomunt zo gegeerd was in criminele middens. Maar nu is de Amerikaanse FBI er toch in geslaagd om afgeperste bitcoins op te sporen en over te nemen. Wil dat nu zeggen dat de “onkraakbare” bitcoin toch gekraakt werd?