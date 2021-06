Onbekende Duitser Stefan Krämer is de nieuwe coach van Eupen

Vijf dagen voor de start van de voorbereiding heeft Eupen een nieuwe coach aangesteld. De onbekende Duitser Stefan Krämer (54) is de man die de zelf opgestapte Beñat San José moet opvolgen.

Krämer ondertekende vandaag een contract voor twee seizoenen aan de Kehrweg en reageert uiteraard opgetogen op zijn aanstelling. “Ik ben heel gelukkig dat de club mij heeft uitgekozen als nieuwe coach voor het komende seizoen (...) en ik kan niet wachten om er vanaf volgende dinsdag in te vliegen”, aldus Krämer in het officiële clubcommuniqué.

Tattoo van Bielefeld

De nieuwe T1 van de Panda’s maakte carrière in de Duitse lagere divisies maar coachte nog nooit in het buitenland. Eupen wordt tevens zijn debuut als T1 op het hoogste niveau. Zijn grootste succes beleefde Krämer in 2013 toen hij als coach van Arminia Bielefeld de promotie afdwong van de 3. Liga naar de 2. Bundesliga. Als herinnering aan die promotie liet Krämer het clublogo van Bielefeld tatoeëren op zijn borstkas. Recenter promoveerde hij met KFC Uerdingen in 2018 naar de derde klasse. Daarnaast was hij ook nog coach bij Energie Cottbus (2014-2015), Rot-Weiß Erfurt (2016 -2017) en FC Magdeburg (2019). Zijn laatste club was KFC Uerdingen waar hij in april nog werd ontslagen.

De nieuwe coach wordt donderdag officieel voorgesteld in een videopersconferentie.