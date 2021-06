Corona doet inkomsten uit erfbelasting opnieuw stijgen

De coronacrisis doet de inkomsten uit erfbelastingen opnieuw stijgen. Uit cijfers die Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) heeft opgevraagd, blijkt dat er dit jaar sprake is van bijna 1,580 miljard euro aan inkomsten, een stijging met 16 procent tegenover de 1,368 miljard euro in 2020. Vande Reyde noemt het “cynisch” dat de overheid profiteert van de meerinkomsten door de coronasterftes.

In 2020 kende de erfbelasting voor het eerst een daling. Die daling werd toegeschreven aan de hervorming en verlaging van de erfbelasting. Maar de coronacrisis zorgde voor meer sterfgevallen in 2020 en dat is ook te zien in de inkomsten uit de erfbelasting. In totaal krijgt de Vlaamse overheid dit jaar 1,580 miljard euro uit erfenissen van het coronajaar 2020.

Volgens Open Vld-parlementslid Maurits Vande Reyde is de stijging “cynisch”. Vande Reyde heeft al langer kritiek op de erfbelasting op zich. De nieuwe cijfers tonen volgens hem aan “hoe onrechtvaardig deze belastingen op verdriet en de dood zijn”. “Dit toont dat het werk duidelijk nog niet af is. Voor mij worden erfbelastingen ooit best helemaal afgeschaft. Mensen hebben immers al belastingen betaald op deze bezittingen tijdens hun leven. Het is onrechtvaardig om op daarop nog eens te belasten na dood. Afschaffen dus”, aldus nog Vande Reyde.