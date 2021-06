Antwerpse politie vat 15-jarige met bijna kilo coke in huis

In Antwerpen heeft de lokale politie bij een huiszoeking bijna 1 kilo cocaïne gevonden. De vermoedelijke drugsdealer bij wie de inval gebeurde is amper 15 jaar oud.

Een wijkondersteuningsteam van de politie zag eerst hoe twee personen op straat iets uitwisselden en ging tot een controle over. Er bleek inderdaad een cocaïnedeal te hebben plaatsgevonden. De vermoedelijke dealer was een 15-jarige jongen, die nog snel zijn gsm probeerde te doen verdwijnen door hem in een riool te gooien.

De politie kon de gsm recupereren en de data ervan gebruiken voor verder onderzoek. Er volgde ook een huiszoeking bij de jongen thuis. Daar troffen de speurders net geen kilo cocaïne, 16,7 gram cannabis, een precisieweegschaal en verpakkingsmateriaal aan. Alle bezwarende goederen werden in beslag genomen.

De vermoedelijke dealer werd bij de jeugdrechter voorgeleid.