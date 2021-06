Shell belooft sneller te verduurzamen na uitspraak rechter

Oliebedrijf Shell zal zijn klimaatstrategie versnellen, zo heeft topman Ben van Beurden woensdag aangekondigd. Shell doet dat, nadat een Nederlandse rechter eind mei had geoordeeld dat het Brits-Nederlandse bedrijf de CO2-uitstoot die het veroorzaakt, drastisch omlaag moet brengen. Concrete maatregelen of een timing noemt de topman niet.

Het vonnis, waartegen Shell beroep wil aantekenen, betekent volgens van Beurden niet zozeer “een verandering van de strategie, maar eerder een versnelling”. “We zullen mogelijkheden zoeken om onze uitstoot nog meer te verminderen, op een doordachte en rendabele manier”, klinkt het.

De topman wijst er ook op dat Shell niet het enige bedrijf kan zijn dat gedwongen wordt om zijn uitstoot te verminderen. Van Beurden zegt nog steeds teleurgesteld te zijn dat Shell er als bedrijf is uitgepikt. “Maar naar mijn mening helpt dit niet de wereldwijde CO2-uitstoot te verminderen.”

Elders tanken

Als Shell per direct zou stoppen met de verkoop van benzine en diesel, zou dat volgens de topman de uitstoot van Shell zeker verminderen. Maar de wereld zou er niet bij zijn gebaat, omdat mensen dan elders gaan tanken. “De maatschappij moet dringend actie ondernemen tegen klimaatverandering”, vervolgt Van Beurden. “Maar een rechtbank die één energiemaatschappij opdraagt haar emissies en die van haar klanten te verlagen, is niet het antwoord.”

Het vonnis was een wereldwijd unicum. Nooit eerder verplichtte een rechtbank een groot oliebedrijf tot meer actie tegen de uitstoot van broeikasgassen. De uitstoot moet uiterlijk in 2030 met 45 procent zijn verminderd ten opzichte van het niveau van 2019, zei de rechter.

De zaak was aangespannen door de Nederlandse milieuorganisatie Milieudefensie, gesteund door ruim 17.000 burgers. De uitspraak is enkel bindend in Nederland, maar kan een precedent betekenen voor rechtszaken in andere landen. Een beroep werkt niet opschortend.