Belg vraagt vrijspraak op gruwelproces over rituele doding van zijn twee kinderen in Spanje: “Zij heeft het gedaan”

Gabriel Carvajal, een Brusselaar die er samen met zijn vrouw van verdacht wordt hun kinderen te hebben vermoord in Spanje, vraagt op het proces onverwacht de vrijspraak. Hij sliep op het moment van de feiten, beweert hij. Intussen is duidelijk geworden wat voor een gruwelijke dood de kleine Amiel (3) en Ichel (5 maanden) stierven.

De ouders, een Spaanse vrouw en een Belgische man, woonden in een kraakpand in het Spaans dorpje Godella, niet ver van Valencia. Ze leefden er in erbarmelijke omstandigheden. Zonder water of elektriciteit ...