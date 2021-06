Scholieren Colomaplus één voor één op kledij gekeurd en naar huis gestuurd, maar school verontschuldigt zich

Mechelen -

Verschillende leerlingen van school Colomaplus in Mechelen en hun ouders zijn niet te spreken over de manier waarop ze dinsdag naar huis werden gestuurd wegens het dragen van ‘ongepaste’ kleding. Naar eigen zeggen werden de scholieren één voor één ‘gekeurd’. “Dit was enorm vernederend en fel overdreven”, klinkt het in koor. De school verontschuldigt zich.