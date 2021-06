Kevin De Bruyne traint (nog) niet mee met de Rode Duivels

De Rode Duivels begonnen woensdag zonder Kevin De Bruyne en Zinho Vanheusden aan hun eerste zware training van de week. “KDB” volgde de opwarming van de training vanuit de dug-out. Het is niet duidelijk wanneer hij kan aansluiten.

Met een zonnebril op, om zijn blauw oog te maskeren, dook Kevin De Bruyne woensdagavond op tijdens de training van zijn ploegmaats in Tubeke. 28 spelers verzamelden voor wat de eerste zware trainingssessie van deze week is. Maandag was er alleen een uitlooptraining voor de spelers die zondag tegen Kroatië aan de slag waren. Dinsdag stond een rustdag op het programma. Woensdag verwachtte bondscoach Roberto Martinez alle fitte spelers op het appel.

Van de 26 geselecteerden en 4 reservespelers ontbraken Kevin De Bruyne en Zinho Vanheusden. De Standard-verdediger deed krachtoefeningen binnen. Hij is nog in volle reïntegratie na zijn zware knieblessure. Kevin De Bruyne volgde de opwarming van zijn ploegmaats van in de dug-out. Hij had geen voetbalschoenen of masker bij. De kans lijkt groot dat hij de trainingsessie volledig aan zich voorbij laat gaan.

Het is maar de vraag of “KDB” fit geraakt voor de eerste wedstrijd tegen Rusland zaterdag. Donderdag wordt er nog één keer getraind in Tubeke, vrijdag vliegen de Duivels al naar Sint-Petersburg. Daar wordt tegen de avond getraind in een kleiner stadion om klaar te raken voor de match. Als Kevin De Bruyne in actie wil komen tegen de Russen, moet hij tegen dan op het trainingsveld staan.