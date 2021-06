Leander Dendoncker: “Het wordt stilaan nu of nooit voor deze groep Rode Duivels”

Leander Dendoncker gelooft in succes voor de Rode Duivels op het komende EK. Al zegt hij ook dat het een beetje het toernooi van de laatste kans is. “De groep beseft dat het dit toernooi nu of nooit kan zijn.”

“De kracht van deze groep is dat er enorm veel kwaliteit is”, aldus de gedoodverfde vervanger van Axel Witsel. “Er is in die kwaliteit een enorme verscheidenheid aan spelers. We hebben scorende spitsen, sterke verdedigers maar vooral de wil om de trofee te winnen. Die wil is nog veel sterker geworden. De groep beseft dat het dit toernooi nu of nooit kan zijn.”

Dendoncker start zaterdag tegen Rusland wellicht in de basis. Naast Tielemans, als vervanger van Witsel. “Ik ben een ander type dan Witsel. Ik begrijp wel dat er veel vragen worden over gesteld maar ik weet wie ik ben. Ik vind Axel een perfecte zes. Hij leest het spel enorm goed. Ik ga niet zeggen hoe ver ik van dat niveau zit. Ik ben ik en Axel is Axel. Zondag tegen Kroatië was een goeie test. De trainer vroeg in balverlies druk te zetten op de linksachter. Daardoor stond ik vaak hoger op het veld. We hebben een paar keer de bal hoog kunnen recupereren waardoor ik hoger begon. Youri komt vaak van nature de bal opeisen. Als ik dat zie probeer ik ruimte voor hem te maken. Maar omgekeerd gaat dat ook.”

Een kwaliteit van Dendoncker, die in zijn 17 interlands met de Rode Duivels nog nooit verloor, is zijn kopspel. “Verdedigend ben ik bij de beste koppers”, weet hij. ”Aanvallend heb ik nog werk. Ik sta nog niet op het niveau van Romelu (Lukaku, red.), Christian (Benteke, red.) of Toby (Alderweireld, red.).”