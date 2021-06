Vader, moeder en zoon leken weg te komen met moord op Sara (21), maar dochter kon het geheim niet langer bewaren

Een vader, een moeder én hun 29-jarige zoon staan vanaf vandaag samen voor de Antwerpse volksjury, verdacht van een moord die ze samen gepleegd zouden hebben op de 21-jarige Sara Laeremans uit Geel. De drie wilden zo het hoederecht over haar twee dochtertjes krijgen. Aanvankelijk leek dat te lukken: een jaar lang bleef de moord onopgehelderd. Dat ze nu toch samen terechtstaan, komt door het vierde lid van het gezin: de dochter van de familie kon niet met het geheim blijven leven.

Sara Laeremans was nog geen veertien jaar oud toen ze Glenn Meesseman leerde kennen. Ze was een verlegen tiener, en volgens haar omgeving wat onzeker door haar lichaamsbouw. Hij was achttien jaar, een ...