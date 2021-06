“Erehaag” voor blijde herintrede van T3 Thierry Henry

De spelers hielden zich in toen Henry door de erehaag liep.

De Rode Duivels hadden woensdag een “erehaag” in petto voor Thierry Henry. Dat is een ritueel waarbij elke nieuwkomer tussen twee rijen spelers moet doorlopen en zoveel mogelijk klappen moet ontwijken. De Franse T3 voegde zich woensdag als laatste staflid bij de groep.

LEES OOK. RODE DUIVELS LIVE. Dendoncker en Carrasco spraken de pers toe, nog geen De Bruyne op training

Thierry Henry werd eerst voor dinsdag aangekondigd, maar schoon volk komt al eens later. Uiteindelijk meldde de Fransman zich woensdagvoormiddag in het basiskamp in Tubeke. Woensdagavond woonde hij zijn eerste training bij.

Hoewel Henry in het verleden ook al assistent was, moest hij toch een ontgroeningsritueel ondergaan. De spelers stelden zich in twee rijen op en Henry moest ertussendoor lopen en klappen vermijden. Uiteindelijk viel de “schade” mee. De Duivels durfden duidelijk hun jeugdidool niet hardhandig aan te pakken.

Eenmaal de training begonnen was sloeg Henry een praatje met Youri Tielemans. Beiden kennen elkaar van hun (weinig succesvolle) periode bij Monaco. Woensdagavond bij het avondeten moet hij mogelijk nog een liedje zingen. “Van mij moet hij”, zei Yannick Carrasco al lachend.