Belgisch leger sluit negentien jaar in Afghanistan af

Het Belgische leger sluit negentien jaar aanwezigheid in Afghanistan af, zonder één dodelijk slachtoffer als gevolg van vijandelijkheden. Dat was woensdag te horen bij een round-up van Defensie in Marche-en-Famenne. Het gaat om de langste missie ooit in de geschiedenis van ons land.

Op 17 mei werden de activiteiten van België in het noorden van Afghanistan afgesloten. Sindsdien zijn nog wel ploegen ter plaatse, onder meer om het materieel weer in ons land te krijgen. Ook zij zullen midden juni kunnen afronden.

België trok in maart 2002 naar het land, in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001 in New York en Washington. Pas in april dit jaar besloot de NAVO om zich volledig terug te trekken op 11 september.

De Belgische missie was qua omvang op haar hoogtepunt van 2010 tot 2012, toen er zowat zeshonderd militairen in het land verbleven. Het leger was aanwezig met grondtroepen, maar ook met gevechtsvliegtuigen. Begin dit jaar was het troepenaantal afgeslankt tot een zeventigtal.

“Deze missie is historisch, omdat het om de langste in de geschiedenis van het leger gaat”, zei defensieminister Ludivine Dedonder woensdag.