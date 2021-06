Zweden hoopt ondanks coronagevallen op normale voorbereiding van EK-duel tegen Spanje

De Zweedse bondscoach Janne Andersson zegt dat hij ondanks de coronagevallen van plan is om de openingswedstrijd tegen Spanje op een normale manier voor te bereiden. Met Dejan Kulusevski en Mattias Svanberg testten twee Zweedse spelers positief op corona.

Andersson ging ook dieper in op hoe Kulusevski mogelijks zijn besmetting heeft opgelopen. De speler van de Italiaanse topclub Juventus werd door zijn zus uitgenodigd voor een etentje, waarbij ook enkele van zijn vrienden als “verrassing” opdoken. Kulusevski ging ervan uit dat hij niet besmet kon worden aangezien hij al eerder een COVID-infectie had opgelopen. Toch was dit geen slimme beslissing, aldus Andersson.

“Hij heeft spijt dat hij het etentje heeft bijgewoond”, verklaarde Andersson. Al gelooft de Zweedse bondscoach niet dat Kulusevski zijn besmetting daar heeft opgelopen.

Volgens teamarts Anders Valentin vertoont zowel Kulusevski als Svanberg geen symptomen. Voor de eerste wedstrijd tegen Spanje maandag in Sevilla zullen ze er allebei alvast niet bij zijn.