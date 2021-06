Gents recreatiedomein Blaarmeersen ontruimd na grote vechtpartij met Brusselse jongeren

Gent - Het Gentse recreatiedomein Blaarmeersen is woensdagmiddag ontruimd na een zware vechtpartij . Één jongeman werd afgevoerd met een zware hoofdwonde. Het stadsbestuur bekijkt donderdagochtend welke extra maatregelen genomen moeten worden. Want het blijft mooi weer.

Voor het eerst mocht er woensdag opnieuw gezwommen worden en waren er redders aanwezig op de Blaarmeersen. Het was woensdagmiddag dan ook behoorlijk druk. Maar laat in de namiddag brak een vechtpartij uit waarbij iemand met een hersenschudding naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

“Ik was zelf op het domein aanwezig met twee kinderen. Toen ik rond vijf uur vertrok, voelde je dat er een gespannen sfeer heerste. Brusselse jongeren vielen mensen lasten, daagden security uit en negeerden opmerkingen van de redders”, zegt Gents schepen van Sport Sofie Bracke (Open Vld). Een uurtje later brak de vechtpartij dan uit.

Vrouwen geviseerd

Volgens een vrouw die in het domein werkt waren de aanstokers Franstaligen uit het Brusselse, dat wordt ook bevestigd door de politie. “Ze kwamen hier in groepjes toe en zijn over of door de omheining geklommen. We wisten direct dat er amok van zou komen. Ze negeerden aanwijzingen van de redders en vielen mensen lastig. Vooral vrouwen voelden zich geviseerd”, zegt de vrouw die anoniem wenst te blijven. Maar het was duidelijk, zegt ze, dat ze een andere groep jongeren viseerden. Dat wordt ook bevestigd door anderen die aanwezig waren in het recreatiedomein. “We zijn met redelijke veel voertuigen ter plaatse gekomen en de Brusselse jongeren zijn gevraagd om de plaats te verlaten”, vertelde een politiewoordvoerder.

Na de vechtpartij werd het domein gesloten voor het publiek. Veel gezinnen, die van de zomerzon genoten, moesten hun dagje aan het water dan ook noodgedwongen onderbreken.

De politie is momenteel nog aanwezig. De jongeren zijn vertrokken. De politie hield na de vechtpartij ook toezicht in het station Gent-Sint-Pieters. “De politie is aanwezig om uittocht in goede banen te leiden. Het domein is nog steeds afgesloten”, zei de politie woensdagavond. Intussen is de politie niet meer aanwezig aan het station van Gent-Sint-Pieters.

Donderdagochtend is er volgens schepen Bracke spoedoverleg met de burgemeester en alle andere betrokken partijen. “We gaan kijken welke extra maatregelen kunnen genomen worden om dit soort van incidenten te vermijden. Want komend weekend wordt nog altijd mooi weer voorspeld en verwachten we hier veel volk. Gezinnen met kinderen mogen niet de dupe worden van groepjes heethoofden die hier de boel op stelten komen zeggen,” zegt Bracke nog.

Politie aan de ingang na de ontruiming van het domein

De politie bewaakt het station van Gent-Sint-Pieters Foto: sdk