Harry richt zijn pijlen op BBC na berichtgeving over naam van dochtertje Lilibet: “Vals en lasterlijk”

Het zit er – opnieuw – bovenarms op tussen prins Harry en de Britse media. De aanleiding deze keer is een online artikel van de BBC, dat claimt dat Harry en Meghan nooit aan de Queen hebben gevraagd of ze hun dochtertje wel naar haar mochten noemen. Het zit Harry duidelijk hoog, want hij dreigt zelfs met gerechtelijke stappen tegen de Britse openbare omroep. “Hun verslaggeving is vals en lasterlijk.”