Geen reuzenschermen voor Rode Duivels, wel héél veel kleine schermen op honderden terrassen

Nee, we krijgen écht geen beelden van duizenden opeengepakte Rode Duivels-supporters zoals bij het WK vier jaar geleden. Maar ondanks de coronabeperkingen zul je op het komende EK toch op minstens 300 plaatsen samen naar matchen kunnen kijken. Van kleinere tv’s tot bring your own screen: zowat elk dorp zoekt een manier om de Belgen toch tous ensemble én coronaproof naar de overwinning te schreeuwen.