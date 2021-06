Antwerpse Zoo kampt met wilde vos als ongewenste bezoeker

In de Zoo Antwerpen komt sinds enkele maanden regelmatig een wilde vos langs, waardoor de directie zich genoodzaakt heeft gezien om enkele kwetsbare diersoorten te beschermen of elders onder te brengen. Dat zegt VRT en de Zoo bevestigt het nieuws. Tot nu toe vielen er alleen slachtoffers bij de eenden, ganzen en duiven die in het park van de Zoo vertoeven.

Een vos die overleeft en ronddwaalt in een stad is geen uitzonderlijke gebeurtenis, maar voor de Zoo gaat het wel om een ongewenste bezoeker. “Vossen zijn geen kieskeurige eters, elk hapje is goed voor hen”, zegt woordvoerster Ilse Segers. “We hebben dan ook beslist om onder meer onze flamingo’s te beschermen. We volgen ook de camerabeelden op in de hoop dat we hem kunnen vangen.” Als dat vangen lukt, wil de Zoo het dier uitzetten in de natuur.