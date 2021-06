Slecht nieuws voor wie hooikoorts heeft: door het warme weer hangen er momenteel extreem veel graspollen in de lucht. “En tenzij het alsnog gaat regenen, moet het ergste nog komen”, vrezen experts.

AirAllergy, het aerobiologische meetnet van Sciensano, zag de afgelopen dagen een gigantische piek in het aantal graspollen. In Brussel werden dinsdag 256 grassenstuifmeelkorrels per m³ gemeten. “Vorig ...