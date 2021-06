Amerikaans president Joe Biden is woensdagavond aangekomen in het Verenigd Koninkrijk samen met zijn vrouw Jill. De twee starten er een trip doorheen Europa van acht dagen. Ook in België maken ze een tussenstop: maandag zal Biden in Brussel deelnemen aan de NAVO-top, dinsdag wordt hij dan verwelkomd door onze koning Filip en premier Alexander De Croo.