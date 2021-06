Akkoord tussen Dieter Penninckx en KV Mechelen: “Aandelenpakket terugschroeven tot 49%”

Dieter Penninckx zal binnenkort niet langer meer dan de helft van de aandelen van KV Mechelen in zijn bezit hebben. De club en de hoofdaandeelhouder, die nu 71% van de aandelen heeft, kwamen tot een princiepsakkoord om Penninckx’ aandelenpercentage te laten dalen tot 49%.

Die herverdeling van de aandelen gaat de club in twee stappen doen. Penninckx gaat drie procent van de aandelen overdragen aan de huidige aandeelhouders, waaronder dus ook het Supportersorgaan. Verder wil Malinwa later dit jaar een kapitaalsverhoging doorvoeren. Penninckx investeert uiteraard niet mee, waardoor zijn pakket een kleiner percentage zal vertegenwoordigen van het totale pakket. Die tweede stap brengt dus ook vers kapitaal voor de club met zich mee.

Die afspraken werden eerder al gemaakt en zijn nu in een princiepsakkoord gegoten. De club hoopt zo dat de daad weldra bij het woord wordt gevoegd.

“Verder bevestigt Dieter geen prominente rol op te nemen binnen de operationele werking van de club. Dieter blijft supporter in hart en nieren en blijft als hoofdaandeelhouder achter de club staan”, communiceerde KV op haar webstek.

Ook Luc Leemans, de voorzitter van de Mechelse raad van bestuur, reageerde op het akkoord: “Ik ben blij dat we voor aanvang van het nieuwe seizoen tot een overeenkomst zijn gekomen. Onze focus kan nu helemaal op het sportieve en de verdere uitbouw van onze club liggen. Er is achter de schermen keihard aan gewerkt, ik ben tevreden dat alle partijen een oplossing hebben gezocht én gevonden. Want uiteindelijk wil iedereen dat de club kan groeien.”