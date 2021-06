Auckland is de meest aangename stad ter wereld om in te wonen, Europese steden doen het slechter dan gewoonlijk

Auckland in Nieuw-Zeeland is uitgeroepen tot ‘s werelds meest leefbare stad. De jaarlijkse ranglijst ziet er door corona plots wel wat anders uit dan de andere jaren en het zijn vooral Europese landen die het minder goed doen dan gewoonlijke.

De enquête van de Economist Intelligence Unit (EIU) rangschikte 140 steden op factoren als stabiliteit, infrastructuur, onderwijs en toegang tot gezondheidszorg. Maar de pandemie bleek de bepalende factor in de lijst van dit jaar.

Die laatste factor zorgde er namelijk voor dat de Europese steden daalden op de lijst, terwijl steden in Australië, Japan en Nieuw-Zeeland op de ranglijst stegen. Die landen reageerden namelijk snel op de uitbraak van het coronavirus en ze waren in staat om het aantal gevallen beperkt te houden waardoor maatregelen sneller versoepeld konden worden.

Europese landen hebben te kampen met een trage vaccinatie, er vonden in heel wat landen zeer strenge en vooral langdurige lockdowns plaats en dat had een invloed op de lijst.

Minder leefbaar

Auckland voert de lijst aan, gevolgd door Osaka in Japan, Adelaide in Australië, Wellington in Nieuw-Zeeland en de Japanse hoofdstad Tokio. “Steden over de hele wereld zijn nu veel minder leefbaar dan voordat de pandemie begon, en we hebben gezien dat regio’s zoals Europa bijzonder hard zijn getroffen”, aldus de EIU.

De verschuivingen gebeurden voornamelijk bovenaan in de lijst. Damascus blijft de stad waar het leven het moeilijkst is, grotendeels vanwege de aanhoudende burgeroorlog in Syrië. Veel van de slecht gerangschikte steden zijn geteisterd door conflicten, die hun gezondheidsstelsels en infrastructuur onder druk hebben gezet.

De tien meest leefbare steden in 2021

Auckland, Nieuw-Zeeland

Osaka, Japan

Adelaide, Australië

Wellington, Nieuw-Zeeland

Tokio, Japan

Perth, Australië

Zurich, Zwitserland

Geneve, Zwitserland

Melbourne, Australië

Brisbane, Australië

De tien minst leefbare steden in 2021

Damascus, Syrië

Lagos, Nigeria

Port Moresby, PNG

Dhaka, Bangladesh

Algiers, Algerije

Tripoli, Libië

Karachi, Pakistan

Harare, Zimbabwe

Douala, Kameroen

Caracas, Venezuela