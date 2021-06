Onze reporter houdt een versoepeldag: zoveel mogelijk genieten van wat weer mag

Het mág weer. Binnen in de sauna, binnen eten, binnen drinken, binnen afspreken, binnen spelen. Dus vierde onze reporter Kim Clemens de Grote Bevrijding door op één dag álles te doen wat we ruim zeven maanden lang moesten missen. Van de cinema tot de binnenspeeltuin: eerst met knikkende knieën, dan lichtjes onwennig, en uiteindelijk alsof het nooit anders geweest is. Bijna, toch.