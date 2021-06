Champions League-ervaring en een levensbelangrijke inworpassist: maak kennis met Bart Nieuwkoop, de nieuwe rechtsachter van Union

Naar het voorbeeld van Beerschot en OHL vorig seizoen wil ook Union als promovendus onmiddellijk degelijke prestaties op de mat leggen. Daarvoor werden al verschillende transfers afgerond: Matthew Sorinola (MK Dons), Marcel Lewis (Chelsea) en Bart Nieuwkoop (Feyenoord) komen allemaal transfervrij over van hun vorige club. Met Nieuwkoop (25) wordt een speler gehaald die al ervaring opdeed in de Champions League, maar zijn blessuregevoeligheid zou een risico kunnen vormen.

Versterkingen halen zonder zelf sterkhouders van de kampioenenploeg in 1B te moeten verliezen: dat is het plan van Union om volgend seizoen een rustig seizoen (lees: zonder degradatiegevaar) in de Jupiler ...