Dit worden de sterren op het EK (maar u weet het nog niet)

We zijn in blijde verwachting. Op een EK worden altijd nieuwe sterren geboren. De Ronaldo’s en Mbappés van deze wereld kent u uiteraard al én de Rode Duivels hebben geen geheimen meer voor u, maar weldra zijn er verse vedettes. Nu nog in de schaduw, straks volop in de schijnwerpers. Wij selecteerden 10 spelers die u onverwacht kunnen laten watertanden op dit toernooi.