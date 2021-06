Genk-speler Mark McKenzie slachtoffer van racisme na bewogen finale: “Het was niet mijn beste match, maar dit is niet oké”

De Verenigde Staten wonnen zondag de eerste editie van de Concacaf Nations League. Maar voor Genk-verdediger Mark McKenzie had de finale een zure nasmaak.

Mexico kwam al in de tweede minuut op voorsprong via Jesus Manuel Corona. Giovanni Reyna (27.) lukte vervolgens de gelijkmaker. In het slot van de match wiste Weston McKennie (82.) nog het doelpunt van Diego Lainez (79.) uit.

De wedstrijd werd vlak voor het einde van de reguliere speeltijd twee minuten stilgelegd vanwege homofobe gezangen aan het adres van Horvath, die in de 69e minuut in de plaats was gekomen van de geblesseerde Zack Steffen en zich zou ontpoppen tot held van de avond. Christian Pulisic maakte in de 114e minuut de winnende treffer vanaf de strafschopstip, hij klopte Guillermo Ochoa (ex-Standard). Na hands van Mark McKenzie kreeg Mexico in de blessuretijd nog een uitgelezen kans om de stand weer in evenwicht te brengen, maar Horvath stopte de elfmeter van Andrés Guardado.

Ondanks de 3-2-overwinning en het behalen van de Nations League kreeg Genk-verdediger McKenzie na afloop te maken met racisme via sociale media. “De hoeveelheid racisme en persoonlijke aanvallen aan het adres van mezelf en mijn familie van zogezegde supporters en niet-supporters is gewoon niet oké”, aldus de Amerikaan.

Foto: Instagram

“Ik wist niet goed of ik iets moest posten over wat er aan de hand is”, schreef de 22-jarige McKenzie wat later op zijn sociale media. “Ik wil de aandacht niet wegnemen van het ongelooflijke moment van afgelopen zondag. Dit team is enorm hecht en we moeten koesteren hoe speciaal dit moment was, want het was een wedstrijd voor de geschiedenisboeken.”

“Maar… het racisme ten aanzien van mezelf, mijn ploegmaats en mijn familie is gewoon onaanvaardbaar”, ging hij verder. “Niet als atleten, niet als mensen. Het valt niet te ontkennen dat het niet mijn beste prestatie was in een heel belangrijke partij. Dat wil ik aanvaarden. Maar de opmerkingen tijdens en na de wedstrijd hebben geen plek in onze prachtige sport. Wie je ook bent, respecteer de broeders en zusters van over de hele wereld. Diversiteit is wat ons zo krachtig maakt. Als mensen moeten we beter doen.”

McKenzie kreeg meteen alle steun van de Amerikaanse voetbalbond en bondscoach Gregg Berhalter, die een video plaatste op Twitter.