Jacht op toeristen die erotische opnamen maken in vakantiewoning op Bali

Bali is paradijselijk. Maar er zijn grenzen: porno is strafbaar Foto: rr

Zon, zee en sex. Op het exotische Bali kan je het allemaal vinden. Alleen, op dat laatste zijn ze erg streng. Een paar koppels die een vakantiehuis boekten op Bali en pornofilmpjes op Tik Tok plaatsten, moesten halsoverkop vluchten voor de politie.

“Welkom in onze nieuwe pornovilla”, stond er te lezen bovenaan een van de filmpjes die oorspronkelijk op de video-app TikTok waren geplaatst. Te zien was hoe vijf schaars geklede westerlingen - drie mannen en twee vrouwen, een orgie hielden. In het andere filmpje gebruiken drie mannen een vrouw als een soort buffettafel: op haar naakte lijf stonden allerlei snacks die door de heren werden verorberd terwijl de vrouw hevig keurnde.

De filmpjes gingen al snel viraal en leidden tot grote woed bij de lokale bevolking. De politie kreeg de video’s onder ogen en ging meteen op zoek naar de villa. Die zoektocht duurde enkele dagen, want de makers hadden natuurlijk geen routebeschrijving toegevoegd. Agenten moesten afgaan op wat ze, tussen de orgie en het erotische buffet door, konden zien van de omgeving.

Dinsdag had de politie beet. Het huis werd gevonden, alleen waren de bewoners, vermoedelijk gealarmeerd door de ophef rond hun filmpjes, inmiddels vertrokken.

“Hier op Bali hebben we religieuze en traditionele normen en waarden”, zei de baas van de Balinese toeristische dienst Putu Astawa, in een lokale krant. “Wat deze mensen hebben gedaan is onaanvaardbaar.”

Astawa gaat ook een campagne opzetten om buitenlanders voor te lichten. Wie op Bali aankomt, zal uitgelegd krijgen wat er wel en vooral niet kan op het eiland. Porno staat op de zwarte lijst.