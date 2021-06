Paniek voor niks: Karim Benzema geraakt speelklaar voor openingsduel tegen Duitsland

De Franse voetbalbond (FFF) twijfelt er niet aan dat Karim Benzema volledig fit geraakt voor het EK-openingsduel van Frankrijk tegen Duitsland, volgende week dinsdag, zo maakte de FFF woensdagavond bekend.

De spits van Real Madrid moest dinsdag in de met 3-0 gewonnen oefenpot in Parijs tegen Bulgarije kort voor de pauze naar de kant. Woensdag bleef hij binnen voor verzorging, maar de clash tegen de Mannschaft mag geen probleem vormen.

De aanvaller maakte nog maar pas zijn comeback bij Les Bleus na ruim vijf jaar afwezigheid. Benzema vormde in de laatste twee oefenduels tegen Wales (3-0) en Bulgarije een indrukwekkende voorlijn met Kylian Mbappé en Antoine Griezmann. Hij werd tegen de Bulgaren vervangen door Olivier Giroud, die prompt twee keer scoorde.

Adrien Rabiot heeft geen last meer van zijn enkelkwetsuur en trainde woensdag voor het eerst met de groep mee. Kingsley Coman traint momenteel nog apart in Clairefontaine.