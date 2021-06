Commentatoren Peter Vandenbempt en Filip Joos over de haat-liefdeverhouding met hun EK-voorbereiding: “Ik bewaak ze met mijn leven”

Nog één dag tot het voetbalseizoen met de start van het EK zijn absolute hoogtepunt bereikt. Alleen had het voorspel voorafgaand aan die climax voor sommigen gerust achterwege mogen blijven. “Voor ons is dit de zwaarste periode van het jaar”, zuchten Peter Vandenbempt en Filip Joos in koor. Puffend en zwetend werkten ’s lands bekendste commentatoren de afgelopen weken aan hun op één na belangrijkste werkinstrument: de wedstrijdvoorbereiding.