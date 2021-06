DE GROTE EK-ENQUÊTE. U gelooft in Lukaku, Courtois en de halve finales (maar het mag wat meer zijn): ontdek hier alle resultaten

De Rode Duivels vertrekken morgen naar Sint-Petersburg, waar ze zaterdag hun eerste EK-wedstrijd tegen Rusland spelen. Begin deze week hield Het Nieuwsblad op zijn website een enquête die massaal werd ingevuld. De voorspelling is dat onze nationale voetbaltrots de halve finales speelt. U bent wel pas echt tevreden wanneer de finale wordt gehaald.

Het is best opmerkelijk: Roberto Martinez heeft op zijn geheel eigen wijze de voetballiefhebber overtuigd. De derde plaats op het WK in Rusland zit daar voor veel tussen. Vóór dat WK in 2018 had maar 18 procent van de fans er vertrouwen in dat de bondscoach goed werk zou leveren. Dat is drie jaar later gestegen naar 65 procent. In de recente geschiedenis van onze enquêtes aan de vooravond van grote toernooien – zoals WK 2014, EK 2016 en WK 2018 – is dat het grootste vertrouwen ooit. Het is dan ook niet onlogisch dat de Belgische supporters achter de meeste keuzes van Martinez staan.

Een grote meerderheid volgt de Spanjaard in zijn geloof in een miraculeuze genezing van Witsel. Liefst 71 procent staat achter de beslissing om de 32-jarige verdedigende middenvelder, die al vijf maanden niet meer speelde, op te nemen in de kern. Net zoals ze vinden dat Tielemans de vervanger van Witsel moet worden, met Dendoncker als goede secondant. Puntje van kritiek: bijna de helft had toch graag Fellaini in de selectie gezien.

De tweede man waarop de fans rekenen, is Lukaku. Het geloof in zijn kunnen is nog veel groter dan in dat van Martinez. 62 procent is ervan overtuigd dat de spits op de top van zijn kunnen dé uitblinker van de Duivels wordt. Tielemans en De Bruyne volgen op respectabele afstand. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de onzekerheid over Eden Hazard en De Bruyne. U ziet De Bruyne slechts aan 75 procent van zijn kunnen aan het toernooi beginnen, Eden Hazard zelfs maar aan 50 procent.

Zorgen over defensie

Zijn er twijfels over Eden, dan zijn die er ook over de verdediging – in grote mate zelfs. Hoewel in het laatste oefenduel tegen Kroatië nauwelijks een kans werd weggegeven en keurig de nul werd gehouden, baart de defensie 83 (!) procent zorgen. Gelukkig staat Courtois in doel: van de 2.673 respondenten zijn er welgeteld elf die de doelmannen als een probleem zien. Dus ook een pluim voor Mignolet. Het vertrouwen in de aanval is even groot als in Lukaku. De 28-jarige topschutter draagt zo ook figuurlijk het offensieve gewicht op zijn brede schouders.

Toch is Frankrijk ook voor u de grote favoriet. Liefst 60 procent ziet de troepen van Didier Deschamps de Europese titel pakken. België komt maar aan de helft daarvan, maar is daarmee afgezonderd tweede. De vooruitgang in vergelijking met vorige polls is spectaculair. Op het EK vijf jaar geleden dacht maar 4 procent dat we met de oppergaai naar huis zouden komen, op het WK drie jaar geleden was dat 5 procent. Nu is dat bijna 30 procent. Het woord is aan de Duivels.

