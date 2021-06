Deze 3 voetbaliconen zijn het met u eens: “Zonder goede doelman en goede spits word je nooit Europees kampioen”

De Rode Duivels beginnen zaterdag aan hun EK met een wedstrijd tegen Rusland. Via de exclusie enquête van Het Nieuwsblad liet u weten veel vertrouwen te hebben in Martinez, Lukaku en Courtois. Drie Belgische voetbaliconen lieten hun licht schijnen over de resultaten: “De bondscoach heeft het tot nu toe uitstekend gedaan.”