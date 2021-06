Onderzoekscommissie over PFOS-vervuiling zet Vlaamse regering onder hoogspanning, maar komt er allicht toch

Zwijndrecht -

Hoogspanning binnen de Vlaamse meerderheid. De vraag of er een onderzoekscommissie moet komen om uit te spitten wat de voorbije jaren is misgelopen met de zware vervuiling in en rond Zwijndrecht zet de relaties tussen N-VA, Open VLD en CD&V zwaar onder druk. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gooide de knuppel in het hoenderhok door die onderzoekscommissie voor te stellen. Eerst moesten CD&V, Open VLD en een deel van de eigen partij er niet van weten, maar uiteindelijk draaide één voor één bij. Het zorgde niet alleen voor flinke ruzie, maar ook voor een vaudeville in het Vlaams Parlement.