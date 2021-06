Vleesverwerker JBS betaalde hackers 11 miljoen dollar

’s Werelds grootste vleesverwerkende bedrijf JBS heeft 11 miljoen dollar in bitcoin betaald aan de hackers die achter de cyberaanval van eind mei zaten. Dat heeft het Amerikaanse filiaal van de wereldspeler zelf woensdag aangekondigd.

“Deze beslissing was heel moeilijk te nemen voor ons bedrijf en voor mij persoonlijk”, zegt Andre Nogueira, topman van het Amerikaanse filiaal. “We waren echter van mening dat we deze beslissing moesten nemen om elk mogelijk risico voor onze klanten te vermijden.”

“Op het moment van de betaling waren de meeste van onze installaties weer operationeel”, zegt JBS nog. Meerdere slachthuizen en fabrieken in Noord-Amerika en Australië lagen enkele dagen stil.

Aan de Amerikaanse autoriteiten liet JBS, een Braziliaans bedrijf, weten dat het kijkt in de richting van een “criminele organisatie die waarschijnlijk in Rusland is gevestigd”, aldus het Witte Huis.

Kort voor de hack van JBS werd Colonial Pipeline, een Amerikaans bedrijf, gehackt. Een belangrijke oliepijplijn moest daardoor tijdelijk worden stilgelegd. Ook hier zouden Russische hackers bij betrokken zijn. De FBI heeft intussen 2,3 miljoen dollar losgeld van die hack kunnen traceren en recupereren. Colonial Pipeline betaalde 4,4 miljoen dollar in bitcoin aan de hackers.

De Amerikaanse autoriteiten raden bedrijven eigenlijk af om losgeld te betalen.