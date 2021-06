Fraudeplan Van Peteghem: elektronisch betalen moet kunnen in elke winkel

Ten laatste begin volgend jaar zullen consumenten in elke winkel elektronisch kunnen betalen. Het is maar een van de maatregelen van het fraudeplan van minister van Financiën en Fraudebestrijding, Vincent Van Peteghem (CD&V), waarover Het Laatste Nieuws en De Morgen donderdag berichten. “Cash blijft een geldig betaalmiddel, de consument moet gewoon de keuze hebben”, zegt Van Peteghem.

In ons land betalen consumenten in zes op de tien gevallen cash, in Nederland is dat een derde. “Dat heeft ook te maken met het feit dat het niet overal mogelijk is om met de kaart te betalen”, zegt Van Peteghem. Bij elektronische verrichtingen is het ook moeilijker voor handelaars om te sjoemelen.

De verplichting voor handelaars om minstens één manier van elektronisch betalen aan te bieden staat dan ook in Van Peteghems fraudebestrijdingsplan. De komende weken houdt Van Peteghem nog overleg met zelfstandigenorganisaties, bankenkoepel Febelfin en betaalplatformen.

Het plan van de CD&V-vicepremier kreeg deze week groen licht van de regering. De rode draad doorheen dat plan is meer samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten. “Criminelen hebben niets liever dan dat we elk op ons eiland zitten”, zegt Van Peteghem. Het plan omvat voorts onder meer de ontbinding van spookbedrijven, grote bouwwerven beter in de gaten houden en fiscale wanbetalers tegenhouden op de snelweg.

Dit jaar nog moet het plan 200 miljoen opbrengen, volgend jaar 400 miljoen, in 2023 700 miljoen en vanaf 2024 1 miljard euro. Er staan 29 acties in het plan. Die acties zijn doelstellingen waarvoor de overheidsdiensten opgelijst hebben wat nu moet gebeuren, wat mogelijk is op korte termijn en welke dienst het voortouw zal nemen.