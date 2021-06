Komt er ook een Vlaamse hyperloop? Minister Hilde Crevits laat onderzoeken of goederen in 21 minuten van Brussel naar Schiphol kunnen getransporteerd worden

In de VS is ene Elon Musk al jaren aan het investeren in onderzoek naar en de uitbouw van een zogenoemd ‘hyperloopnetwerk’. Een systeem waarbij goederen (en mensen) in een vacuüm buizensysteem met snelheden tot wel 1.000 kilometer per uur verplaatst worden. Vlaams minister van Innovatie wil nu ook op die trein springen en laat onderzoeken of er in Vlaanderen ook zulke hyperloops kunnen komen.

Over innovatie gesproken. De hyperloops bieden een (waanzinnig snel) alternatief voor enorm veel transport dat nu nog over de weg of het water gebeurt. De spullen worden in een zogenoemde ‘pod’ vervoerd in buizen waar de luchtdruk fors verlaagd is. Daardoor is de weerstand ook veel lager en kunnen veel hogere snelheden gehaald worden. Volgens Crevits zou de infrastructuur voornamelijk bovengronds liggen en waar nodig even onder de grond kunnen gaan.

LEES OOK. Binnen het half uur van Brussel naar Amsterdam met hyperloop

“Van Brussel naar Schiphol, een traject waar je vandaag in het beste geval net geen 2 uur over doet, herleiden tot 21 minuten, dat is fantastisch”, zegt Crevits. “De mogelijkheden van het Hyperloop systeem zijn fenomenaal. Het is nog toekomstmuziek, maar dat zou een belangrijke stap zijn om het goederentransport over de weg terug te dringen. Onze Vlaamse industrie en onze universiteiten kunnen hier mee koploper zijn. Daarom heb ik de opdracht gegeven aan VIL, het innovatieplatform voor de logistieke sector in Vlaanderen, om te onderzoeken wat de mogelijkheden in Vlaanderen zijn.”

Concreet wil Vlaanderen dus mee onderzoeken wat er kan. In Nederland staat in Delft al testinfrastructuur en ook Frankrijk heeft al een oefenopstelling.

LEES OOK. Voor het eerst passagiers vervoerd met hyperloop van Virgin