E40 vrijgemaakt na zwaar ongeval in Sint-Denijs-Westrem na ongeval: “Tot twee uur aanschuiven, mijd de omgeving”

Gent - De E40 richting Brussel is donderdagmorgen volledig versperd na een ongeval met een bestelwagen en een vrachtwagen in de Gentse deelgemeente Sint-Denijs-Westrem. De wachttijd loopt op tot twee uur, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Omstreeks 8 uur was de rijbaan vrijgemaakt.

Het ongeval gebeurde donderdag rond 6.45 uur in de richting van Brussel. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk, maar een vrachtwagen en een bestelwagen raakten er betrokken in een aanrijding. De snelweg is versperd in Sint-Denijs-Westrem en er staat een file vanaf Drongen.

Het Verkeerscentrum raadt aan om de omgeving te vermijden en de omleidingen te volgen. Wie van Brugge naar Antwerpen moet, neemt beter de E34. Wie van Drongen naar Antwerpen gaat, rijdt beter af via de R4 en zo naar de E34. De voertuigen zijn intussen wel getakeld.