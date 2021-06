Politie zet extra patrouilles in tijdens EK om evenementen met groot scherm te controleren

Nu het EK Voetbal morgen eindelijk kan beginnen, heeft ook de politie nagedacht over hoe ze de geldende maatregelen kan opvolgen. Heel wat zones zetten extra patrouilles in om te controleren of iedereen de maatregelen naleeft, meldt de VRT.

We kunnen het Europees Kampioenschap Voetbal op café of tijdens evenementen volgen, maar daar gelden nog strenge regels voor. Zo mogen er buiten maximaal 400 mensen aanwezig zijn, moet iedereen in bubbels van maximaal vier mensen zitten en moet er tussen die bubbels voldoende afstand zijn.

Geconcentreerd op één plein

In Hasselt, bijvoorbeeld, zetten ze daarom zaterdag tien extra patrouilles in om die evenementen te controleren. “Andere jaren is alles geconcentreerd op één plein”, zegt woordvoerder Dorien Baens.”Nu is dat wel anders: er zijn veel evenementen en daarom hebben we nu besloten tien extra patrouilles in te zetten. We gaan dat voor elke match van de Rode Duivels evalueren of er net meer of minder moeten ingezet worden.”