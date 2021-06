Franse verzekeraar Axa stort 300 miljoen euro aan 15.000 restauranthouders in Frankrijk

De verzekeraar Axa zal 300 miljoen euro vrijmaken voor 15.000 restauranthouders die klant zijn bij de groep. Op die manier wil de verzekeraar een deel van hun verliezen door de coronacrisis opvangen.

“Dit is geen vergoeding, maar een transactie”, aldus Thomas Buberl, algemeen directeur van de groep, aan Europe 1. Bedoeling is “deze moeilijkheid, deze juridische vaagheid die we hebben ervaren, achter ons te laten”.

De groep was al het voorwerp van verschillende juridische geschillen, die Axa ook vaak verloor.