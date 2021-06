Studeren met 7.000 mensen: zelfs dat kan online

Door de coronacrisis konden veel studenten niet meer in de bibliotheek studeren. Om niet geïsoleerd te raken werden online studieplekken voorzien, de zogenaamde ‘coronabibliotheken’. Zelfs nu gewone bibliotheken hun deuren weer openen, blijven deze online platformen razend populair. Geen uren meer aanschuiven voor een plaatsje in een overvolle bib, maar rechtstreeks van je bed naar je computer. Is online samen studeren het nieuwe normaal?