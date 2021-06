Groenlandse politie: “Geen tweede zoektocht naar Dixie Dansercoer”

“Er zijn geen plannen om een tweede zoektocht op te starten naar Dixie Dansercoer, aangezien elke poging de veiligheid van de klimmers in gevaar zou brengen.” Dat zegt de Groenlandse politie in een reactie aan onze krant. De politie bevestigt ook dat ze uitgaan van een overlijden.

“We kregen maandag rond 17 uur een noodoproep. Een helikopter kon om 22 uur brandweerlieden en een klimmer ter plaatse brengen. De klimmer klom naar beneden en vond de slee op 25 meter diepte. Hij klom tot 40 meter diep, maar zonder positief resultaat.”

“De reddingsploeg oordeelde dat de kloof zo diep was, dat ongeacht de inspanningen, de persoon niet teruggevonden kon worden. Elke nieuwe poging zou ook het leven van de klimmer in gevaar brengen. Daarom is geconcludeerd dat de vermiste persoon niet meer in leven is, en is de zoektocht gestaakt. Er loopt een onderzoek. Op dit moment suggereert het bewijs dat er geen crimineel opzet was, en dat het om een ongeval gaat.”