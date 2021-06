Opnieuw zoekactie aan Dilserbos naar Jürgen Conings

Dilsen-Stokkem - Er wordt donderdagochtend opnieuw gezocht in Limburg naar de gewapende en voortvluchtige militair Jürgen Conings. Er zijn militairen en politieagenten aanwezig aan het Dilserbos aan Heuvelsven (Lanklaar), waar de auto van Jürgen Conings een paar weken geleden is gevonden. Dat heeft een journalist van Belga ter plaatse vastgesteld.

In het onderzoek naar Conings is een onderzoeksrechter gevorderd voor poging tot moord in een terroristische context en voor inbreuken op de wapenwetgeving in een terroristische context. Na diverse grootschalige zoekacties blijft Conings voorlopig onvindbaar.