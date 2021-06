Slecht nieuws voor Rode Duivels: nog meer vijandige fans tegen Denemarken

De Deense regering heeft het licht op groen gezet om de stadioncapaciteit voor de wedstrijden in Kopenhagen tijdens het EK te verhogen. Woensdagnacht werd in de schoot van het parlement een akkoord bereikt om per wedstrijd 25.000 toeschouwers binnen te laten in het Parkenstadion. Aanvankelijk zouden er 15.900 voetbalfans binnen mogen in het stadion, dat plaats biedt aan zowat 38.000 mensen.