82-jarige vrouw overleeft nachtelijke brand in Berlare niet, echtgenoot en dochter kunnen ontsnappen

De brandweer van Berlare was razendsnel ter plekke, maar moest de hulp inroepen van het korps in Zele om de vlammen onder controle te krijgen. Foto: svov

Berlare - Een zware brand heeft in de nacht van woensdag op donderdag in een vrijstaande woning in Sluis, bij Berlare, het leven gekost aan een 82-jarige vrouw. Zij kon niet meer op eigen krachten uit de woning geraken en overleefde de ramp niet. Haar twee andere huisgenoten, waaronder de echtgenoot van de vrouw, konden wel nog op tijd uit het huis ontsnappen.



Om kwart voor 1 ’s nachts werd de brand opgemerkt. De vlammen waren ontstaan in de kelder van de alleenstaande woning en er ontstond heel wat rookontwikkeling, wat de bewoners van het huis alarmeerde. Een bejaarde man en zijn dochter konden nog op tijd buiten geraken, maar waren wel bevangen door de rook. Wanneer de hulpdiensten ter plaatste waren, kregen zij zuurstof toegediend. Ze werden ook naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging.

Onbewoonbaar

De brandweer vond binnen in het huis het lichaam van de 82-jarige vrouw. Ook zij had veel rook ingeademd, waardoor ze waarschijnlijk bedwelmd raakte en ze niet meer op eigen houtje naar buiten kon. Voor haar kon geen hulp meer baten. Ze werd uit het huis gehaald en er zijn nog pogingen gedaan om haar te reanimeren, maar zonder resultaat. “Het huis is onbewoonbaar verklaard”, zegt burgemeester Katja Gabriëls (Open VLD). “We bekijken hoe we die mensen kunnen helpen. Ze kunnen waarschijnlijk terecht in een noodwoning van het OCMW. Het is uiteraard heel erg wat er is gebeurd.”

(Lees verder onder de foto)

Aan de buitenkant van de woning is weinig te zien, maar ze is onbewoonbaar verklaard. Foto: svov

De brandweer van Berlare was snel ter plekke maar had het lastig om de brand te bestrijden. Het korps riep daarom de hulp in van de collega’s uit Zele. Na meer dan een uur blussen was het vuur onder controle. De hele kelderverdieping brandde uit en de rest van het huis heeft heel wat rookschade. Het parket van Oost-Vlaanderen stuurt nog een deskundige naar de woning, om de exacte oorzaak na te gaan.