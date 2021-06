HERBELEEF. Zo zag de zonsverduistering eruit

Tussen 11.16 uur en 13.25 uur zal donderdag een gedeeltelijke zonsverduistering plaatsvinden in een groot deel van Europa en dus ook boven ons land. Weerman Frank Deboosere liet al weten dat je niet met het blote oog naar die eclips mag kijken. “Als je in de zon kijkt, wordt een gaatje in je netvlies gebrand”, klinkt het. Heb je dus geen eclipsbrilletje? Niet getreurd, volg de zonsverduistering volledig veilig bij ons via deze livestream.