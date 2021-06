Joachim Coens uit forse kritiek op Zuhal Demir na PFOS-debacle “Minister moet echt eens weten wat ze wil”

Zwijndrecht - CD&V-voorzitter Joachim Coens heeft kritiek op de manier waarop Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir woensdag heeft gecommuniceerd over het dossier van de PFOS-vervuiling. “Opdrachthouder, hoorzittingen, onderzoekscommissie... de minister moet echt eens weten wat ze wil”, zo tweet de CD&V-voorzitter donderdag.

Minister Demir verraste woensdag vriend en vijand door zelf aan het parlement te suggereren om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten om het dossier van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht en omgeving tegen het licht te houden. Dat een minister in functie aandringt op een onderzoekscommissie is redelijk ongezien.

Ook binnen de meerderheid reageerde men verrast op de ‘démarche’ van de minister. Zo was het duidelijk dat coalitiepartner CD&V ‘not amused’ was. De spanningen tussen de coalitiepartners liepen woensdag behoorlijk op.

Opdrachthouder, hoorzittingen, onderzoekscommissie ... de minister moet echt eens weten wat ze wil. Ten gronde , wij willen dat dit dossier #PFOS compleet uitgespit wordt. De gezondheid van de mensen staat voorop, met alle mogelijke middelen. @cdenv https://t.co/XL12fq7gp9 — Joachim Coens (@joachimcoens) June 10, 2021

Volgens CD&V-voorzitter Coens moet Demir “echt eens weten wat ze wil”. Eerder op de dag had Demir namelijk een opdrachthouder aangesteld in het dossier en binnen het parlement waren er hoorzittingen over het dossier afgesproken.

Maar ook CD&V-voorzitter Coens benadrukt dat het dossier “compleet uitgespit” moet worden. “De gezondheid van de mensen staat voorop, met alle mogelijke middelen”, tweet Coens. Woensdag had CD&V-parlementslid Koen Van den Heuvel gezegd dat er inderdaad duidelijkheid moet komen voor de betrokken mensen in Zwijndrecht, maar dat er best eerst hoorzittingen georganiseerd worden. Pas als die zouden aantonen dat er een onderzoekscommissie nodig is, zou die er dan kunnen komen.

In Zwijndrecht, meer bepaald in de ruime omgeving van de ­fabriek van het Amerikaanse bedrijf 3M, zitten zeer hoge concentraties PFOS in de bodem. Die chemische stof, die tot 2002 door 3M werd geproduceerd, is moeilijk afbreekbaar en wordt in studies gelinkt aan mogelijke risico’s voor de gezondheid, zoals een verstoorde hormoonbalans en een verhoogd risico op kanker. De voorbije weken laaide de discussie over de PFOS-verontreiniging en de verantwoordelijkheid van 3M hoog op.