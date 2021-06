De Europese voetbalbond UEFA heeft de Spanjaard Antonio Mateu Lahoz aangeduid als scheidsrechter voor het EK-duel van zaterdag (21u) in Sint-Petersburg tussen België en Rusland.

De 44-jarige Mateu Lahoz is niet de eerste de beste. Zo floot hij eind mei nog de finale van de Champions League tussen Manchester City en Chelsea (0-1).

In oktober 2018 was de Spanjaard spelleider in het Nations League-duel tussen België en Zwitserland in Brussel (2-1).