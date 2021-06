Agentschap Zorg en Gezondheid werkt aan alternatief voor planningstool voor vaccinaties

De planningstool waarmee Vlamingen konden zien wanneer ze hun eerste prik ongeveer mochten verwachten, komt mogelijk niet meer online. Dat zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid, donderdag aan Belga. Wegens de grote leveronzekerheid van Johnson & Johnson en de eventuele vrijwillige vaccinatie met zowel J&J als AstraZeneca is de foutenmarge momenteel gewoon te groot, klinkt het. Zorg en Gezondheid werkt daarom aan een alternatief waarbij je zou kunnen zien welke leeftijd momenteel wordt uitgenodigd in jouw vaccinatiecentrum.

Op 27 mei haalde het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn planningstool offline wegens de toenemende onzekerheid rond de leveringen en de leeftijdsbeperking bij het vaccin van Johnson & Johnson. De bedoeling was om die tool deze week opnieuw te lanceren, maar de onduidelijkheid blijft. “Rond het Johnson & Johnson-vaccin blijft alles heel onduidelijk en ook over de inzetbaarheid bij personen jonger dan 40 jaar is nog geen beslissing genomen”, zegt Moonens. “Daarom is het moeilijk om een exacte timing te geven.”

Moonens vreest dat het sowieso moeilijker en moeilijker zal worden om een concrete datum te voorspellen aangezien mensen wegens vakantieplannen ook vaker hun afspraak verplaatsen of zelfs annuleren.

Foutenmarge

De kans bestaat dan ook dat de planningstool niet meer opnieuw online zal verschijnen. “Als de foutenmarge te groot blijft, zou het kunnen dat de planningstool niet meer wordt gelanceerd. Daarom werken we aan een alternatief. Dat zou bijvoorbeeld een indicatie kunnen zijn van welke leeftijd in welk vaccinatiecentrum uitgenodigd wordt”, aldus Moonens. Het Agentschap onderzoekt nu of er daarvoor voldoende betrouwbare cijfers voorhanden zijn.