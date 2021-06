Primeur in Australië: ‘supergroep’ bultruggen gespot met opvallende manier van eten: “Eindelijk bewijs”

Australische wetenschappers waren eind 2020 verrast door uitzonderlijke beelden van een groep bultrugwalvissen. Niet alleen de grootte van de groep was uitzonderlijk, ook de manier waarop ze jagen trok de aandacht. Dr. Vanessa Pirotta van de Macquarie University is gespecialiseerd in wildlife en een van de wetenschappers die de beelden bestudeerde. Ze legt uit wat er zo bijzonder is aan deze groep bultrugwalvissen.