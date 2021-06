Eind augustus inhaalmoment voor wie tweede prik wegens vakantieplannen miste

Wie midden in de zomervakantie normaal gesproken een tweede dosis van een coronavaccin moet krijgen, hoeft zijn of haar vakantieplannen niet helemaal om te gooien. Voor personen die hun tweede prik niet tijdig kunnen ophalen, zal het Agentschap Zorg en Gezondheid vanaf eind augustus een inhaalmoment voorzien. Dat is volgens Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap, momenteel ook de boodschap die de vaccinatiecentra aan ongeruste burgers meedelen.